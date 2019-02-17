AK Parti Sözcüsü Çelik ve Türel, Gençler ile Basketbol Oynadı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in gençler ile basket oynaması ANTALYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı'nda gençler ile basketbol oynadı.

Kaynak: AA