AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2) AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesine büyük bir afetle mücadele ederken vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur" Kaynak: AA