AK Parti Sözcüsü Çelik: Üniversitelere dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Üniversitelere dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz

17.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:37
AK Parti Sözcüsü Çelik: Üniversitelere dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Üniversitelerimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, üniversiteler ve gençler ile gurur duyduklarını belirterek, "Onlara dönük her türlü çirkin açıklamayı reddediyoruz ve kınıyoruz. Ülkemiz için yaptığımız çalışmalar her alandaki gençlerimize çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak içindir. Türkiye'nin geleceği tüm gençlerimize emanettir. Cumhurbaşkanımız, üniversitelerimize ve gençlerimize verdiği değeri her vesileyle vurgulamaktadır. Üniversitelerimize ve gençlerimize dönük her türlü çirkin söz yakışıksızdır ve kınanmalıdır. Üniversitelerimiz ve gençlerimiz en kıymetli değerlerimiz içinde yer almaktadır. Bu vesileyle üniversitelerimizdeki gençlerimize, onları büyük bir fedakarlıkla geleceğe hazırlayan anne babalarına, tüm üniversite hocalarımıza ve çalışanlarına içtenlikte sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:37:46. #1.14#
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