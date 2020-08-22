AK Parti Sözcüsü Çelik "Ülkemizin yolu hep açık olsun" AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz var olsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." (İHA) Kaynak: İHA