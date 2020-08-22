AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz. Milletimiz var olsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun." - ANKARA Kaynak: İHA