20.08.2019 15:52

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Halkın iradesine saygısızlık diye bir argüman öne sürülmektedir. Halkın iradesine saygısızlık, halktan demokrasi ve hukuk temelinde oy alıp daha sonra terör örgütüne bu imkanları kullandırmaktır. Asıl halkın iradesine saygısızlık burada gerçekleşmektedir."

Kaynak: AA