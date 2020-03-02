AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil" dedi.

02.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:24
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil

Sözcüsü , AK Parti (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.


Çelik, "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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