AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, Yunanistan gibi bir ülkenin siyasi şantaj yapacağı bir ülke değil" dedi.
02.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Çelik, "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com