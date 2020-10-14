AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa...

14.10.2020 08:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:47
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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