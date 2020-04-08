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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir.

08.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:07
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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