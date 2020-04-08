AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi, insanlık dışı bir terör örgütüne karşı insani değerleri koruma mücadelesidir. Türkiye, PKK ile mücadele ederek bölgemizdeki insanlık dışı tüm kirli projelerle de mücadele yürütmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA