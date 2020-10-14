Ömer Çelik: Türkiye'ye acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının AYM üyesinin kullanması utanç verici
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Ömer Çelik: Türkiye'ye acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının AYM üyesinin kullanması utanç verici

14.10.2020 08:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:36
Ömer Çelik: Türkiye'ye acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının AYM üyesinin kullanması utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez. Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir" dedi.


Ömer Çelik: Türkiye'ye acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının AYM üyesinin kullanması utanç verici
Ömer Çelik: Türkiye'ye acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının AYM üyesinin kullanması utanç verici

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enes Kaplan

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