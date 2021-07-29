AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarıyla ilgili, "İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya'da ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.

Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı.

İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

"4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı"

Sözcü Çelik, paylaşımının devamında, "Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı.

Tüm canlarımızı korumalıyız.

Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşerilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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