AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır."

Kaynak: AA
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