AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor." - ANKARA Kaynak: İHA