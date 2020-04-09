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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor.

09.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:33
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, insani dayanışma, tarihi bağlar, bölgesel ve küresel sorumluluk adına tek başına kıta düzeyinde bir sorumluluk icra ediyor. NATO dayanışması adına örnek gösterilebilecek tek ülke de Türkiye. Bir kere daha küresel vicdanın kalbi Türkiye'de atıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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