AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Karşısındaki Güç ve Kuvvet Kim Olursa Olsun...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir"