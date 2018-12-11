AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Karşısındaki Güç ve Kuvvet Kim Olursa Olsun...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Karşısındaki Güç ve Kuvvet Kim Olursa Olsun...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir"

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, karşısındaki güç ve kuvvet kim olursa olsun milli güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu zaman bu tehdidi bertaraf edebilmek için anında harekete geçecektir"

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