AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
27.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir. Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle göz bebeğimizdir" ifadesini kullandı.

"Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir" diyen Çelik şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra, tüm dünyada 'bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz.

Cumhuriyetimiz, milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır.

Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız.

Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." - ANKARA

Kaynak: İHA

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