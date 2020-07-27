AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
27.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:14
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA