AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir." - ANKARA Kaynak: İHA