AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
27.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:14

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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