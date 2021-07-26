AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir"

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'ta meydana gelen siyasi krize tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.

Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir.

Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkan ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak Anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür" dedi.

"Halkın demokratik iradesini destekliyoruz"

Tunus halkının yanında olduklarını belirten Çelik, "Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir.

Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır.

Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisinin desteklemeye devam edeceğiz" cümlelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

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