AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tüm tedbirlerin yaşlılarımızın hayatını korumak için zorunlu olduğunu...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, video konferans yoluyla gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: AA