AK Parti Sözcüsü Çelik: "Test yaptırmak, sizin arasına katılacağınız topluluğa saygınızı gösteren...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Test yaptırmak, sizin arasına katılacağınız topluluğa saygınızı gösteren...

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

01.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:27

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 2020-2021 Adli Yılı açılışına CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucu istenmesi ile ilgili soruya cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Test yaptırmak, sizin arasına katılacağınız topluluğa saygınızı gösteren...

Kaynak: AA

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