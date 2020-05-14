AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor.
14.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:37
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor." - ANKARA
Kaynak: İHA