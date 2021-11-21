AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesi için, "Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Yunanistan güvenlik güçlerinin Ege'de kaçak göçmenlere yönelik müdahalesini içeren görüntüleri paylaştı. Çelik, "Ahlaksızlık ve zalimlik" diyerek, Yunanistan güçlerinin göçmen botuna müdahale ettiğini, şişlediğini ve savunmasız insanları ölüme sürüklediğini söyledi. Çelik, "Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. Avrupa Birliği (AB) seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya, bu ahlaksız zalimliğe 'dur' demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haber imiz yok diyorlar. Halbuki bunlar televizyonlarda yayınlanıyor" ifadelerini kullandı.


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