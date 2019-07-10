AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan bakana tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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