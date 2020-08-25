AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Vali Elban'a "hayırlı olsun" ziyareti
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Vali Elban'a "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban'a göreve başlaması nedeniyle "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

25.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban'a göreve başlaması nedeniyle "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Çelik, önceki gün başlayan ve bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangından etkilenen Kozan ilçesinin köylerindeki incelemesinin ardından Adana Valiliğine geldi.

Ziyaret defterini imzalayan Çelik, burada yaptığı açıklamada, Vali Elban'a, göreve başlamasının ardından çeşitli nedenlerden dolayı hayırlı olsun ziyareti imkanı olmadığını belirterek, hayırlı vazife ve başarılar diledi.

Kentin çok dinamik unsurlar barındıran köklü bir şehir olduğunu, aynı zamanda da gelecek vizyonu açısından büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Daha önceki Valimiz, şimdiki Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş ile çok verimli çalışmalar yapmıştık. Gerçekten Adana kendisini her zaman hayırla yad edecek, yad ediyor. Sayın Valimiz de göreve başlamadan önceki tüm gittiği yerlerde güçlü değişimlere imza atmış bir yönetici. Gittiği yerlerde kalıcı eserler bırakmış bir yönetici. Kendisiyle de konuşmalarımızda Adana'ya hizmet etmek için heyecan duyduğunu görüyorum. Ayrıca sadece heyecan duymuyor çok derinlemesine Adana'yı inceleyip birtakım gelecekle ilgili projeler de kafasında netleştirmiş. Ben de doğrusu bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde inşallah Sayın Valimizin ortaya koyacağı çalışmalarla şimdiye kadarki yapılanları daha ileri aşamaya taşıdığımız, hem birtakım vizyonlar üretme hem birtakım projeleri tamamlama konusunda yeni gelişmelere de imza atacağız. Bir kere daha Allah hayırlı etsin, Allah Adana'da size çok üstün başarılar nasip etsin diyorum."

Çelik daha sonra Vali Elban ile makamında basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Vali Elban'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: AA

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