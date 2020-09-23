AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek Açıklaması

23.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:32
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sağlık çalışanlarına destek Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal

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