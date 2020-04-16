AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "RTÜK kararları"na ilişkin açıklama Açıklaması
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Ömer Çelik, AK Parti, Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "RTÜK kararları"na ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha...

16.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:36
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal bir şey yok." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, koronavirüs ile etkili bir mücadele yürüttüğünü, Hükümetin dinamik bir karar mekanizmasıyla hareket ederek, tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkili, çok boyutlu ve etkin bir mücadele gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu süreçte başta alanında uzman bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası kuruluşların tavsiyeleri olmak üzere vatandaşlardan gelen öneri ve yapıcı eleştirilerin en üst seviyede dikkate alındığını ve gereken adımların atıldığını anlatan Çelik, tüm insanlığın maruz kaldığı bu olağanüstü salgını istismar etmeye, vatandaşın moralini bozmaya, mücadele azmini yıpratmaya dönük çirkin eylemlerin de görüldüğünü kaydetti.

Bunun en vahşi ve ahlak dışı örneklerinin "devletin yardımları iletirken vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptığı" yönündeki haberler olduğunu aktaran Çelik, vatandaşlarla devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya, husumet üretmeye dönük yalan haberler yapıldığını belirtti.

"Yalan haber üretme karaborsası, temel ihtiyaçlar için karaborsa oluşturmaya çalışanlardan daha tehlikelidir." ifadesini kullanan Çelik, tüm devlet kurumlarının vatandaşın aleyhine faaliyet yürüten tüm karaborsalara karşı tedbir alması gerektiğini, temel hakların korunmasının da özgürlüklerin korunmasının da böyle mümkün olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:

"Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal bir şey yok.

Husumet ve yalan yayan haberlere karşı tedbir alan RTÜK'ü Sayın Kılıçdaroğlu eleştirmiş. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı ya da devletin vatandaşın zarar göreceği politikalara imza attığı şeklindeki karaborsa oluşturma faaliyeti ile mücadele edilmesin mi? Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sayın Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına bir şeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır."

Siyasilerden küresel bir afetle mücadele sürecinde sorumlulukla hareket eden, devlet kurumlarının yoğun gayretine ve vatandaşlar arasındaki dayanışmanın sağlamlaşmasına vurgu yapan yaklaşımlar görmek istediklerini belirten Çelik, "Tam tersi husumet üreten söylemlere suskun kalınıyor. Temel gıda maddeleri ve sağlık hizmeti konusunda karaborsa oluşturmaya çalışanlarla mücadele nasıl gerekliyse husumet ve yalan odaklı haber yayma karaborsasına karşı da gerekli tedbirler alınmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu eleştirilerini bu adreslere yöneltmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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