AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "rejim" değerlendirmesi Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "rejim" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
30.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:56

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, CHP'li bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanlığına karşı kullandıkları "saray rejimi" ifadelerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

"Yassıada zihniyeti demokrasiyi felç etmek istediği zaman işe rejim tartışması açarak başlar." ifadesini kullanan Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Seçilmiş hükümeti 'rejim' olarak suçlamak bu vahşi zihniyetin ilk adımıdır. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç etme örgütü olarak çalıştılar. Bunlar tüm tarihleri boyunca demokrasiyi felç etme örgütü olarak çalıştılar. Bunlar Türkiye'nin anayasal rejimini tanımazlar. Tek rejimleri Yassıada rejimidir. O nedenle kendi zihniyetleri dışındaki her seçilmiş hükümeti 'rejim' diye tanımlayarak demokrasiyi felç etmek isterler. Bütün tarihleri boyunca bunu yaptılar. Geçmişte defalarca 'rejim krizi' çıkarıp sonra askeri vesayeti ve yargı vesayetini davet ederek demokrasiyi felç etme örgütü olarak gizli iktidar sahibi oldular. Kafalarındaki rejimin Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimiyle hiç ilgisi yoktur, milli iradeye düşman Yassıada rejimidir. Bu demokrasi düşmanı zihniyet seçilmiş iradelerin hepsiyle aynı yöntemle kavga etti. 'Kutuplaşma olmasın' derken kastettikleri şey, herkesin kendi Yassıada rejimleri etrafında hizalanmasıdır. Demokrasiye her saldırının arkasında bunların rejim krizi çıkarma gayretleri vardır. Hükümetlerimizin ilk dönemlerinde özellikle milli eğitim politikalarımızdan dış politikaya kadar her alanı rejim meselesi haline getirmeye çalıştılar. Demokratik siyaseti, rejim tartışması çıkararak boğmak bunların mesleğidir."

"Milletin vicdanında mahkum olmuş kirli anlayış"

Sözcü Çelik, "Bunlar kendi tekelci rejimleri için milli iradeyi gaspetme ustasıdırlar." ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

"Sistem tartışmalarını rejim tartışması gibi sunmak klasik metodlarıdır bunların. Kendi zihniyetleri dışındaki her demokratik iradeyi rejim meselesi haline getirerek bu ülkeye çok büyük kötülükler yaptılar. Bunlar, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük yine rejim tartışması açarak 'demokrasiyi felç etme örgütü'nü gizli iktidar yapma peşinde koşuyorlar. Biz çok iyi biliriz, bir yerde rejim tartışması açan varsa arkasında örgütlü kötülük vardır. Fakat unuttukları bir şey var her zaman. Türkiye Cumhuriyeti rejiminin sahibi millettir. Bu ülkede kimin iktidar olacağına milli irade karar veriyor. Demokrasiyi gaspetme örgütü, Yassıada rejimi ile anılır. Milli irade, Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi ile anılır. Milletimizin seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize 'saray rejimi' diyerek yine eski rejim kavgaları peşinde koşanların inandığı tek rejimin Yassıada rejimi olduğunu biliyoruz. Milletin vicdanında mahkum olmuş kirli bir anlayış bu."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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