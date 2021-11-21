AK Parti Sözcüsü Çelik'ten o görüntülere tepki: "Ahlaksızlık ve zalimlik" - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten o görüntülere tepki: "Ahlaksızlık ve zalimlik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten o görüntülere tepki:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak niteledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleyi "ahlaksızlık ve zalimlik" olarak niteledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleye tepki gösterdi. O anlara ait görüntüleri alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Ahlaksızlık ve zalimlik! Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor; savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar." - ANKARA

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