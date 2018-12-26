AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Myk Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Adalet Bakanı'nın boyu Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yurtta Sulh Konseyi üyeleri açığa çıkarılmalı" açıklamasını değerlendiren Çelik, "Hükümetimizin, FETÖ terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadele konusunda en büyük destek MHP'den gelmektedir. FETÖ'ye ait unsurların devletimizin tüm birimlerinden ve alanlarından kazınması konusunda hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara destek verme hususunda AK Parti ile MHP arasında yüzde yüz görüş birliği vardır. Bahsettiğiniz konseyin ortaya çıkarılması en önemli hedeflerden bir tanesidir. Devletimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdittir. Sadece ana damarlardan değil kılcal damarlardan da temizlenmesi hususunda güçlü bir irade vardır. Hangi alan olursa olsun bunun temizlenmesi konusunda ki bu güçlü irade Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz tarafından güçlü bir şekilde ayakta tutulmaktadır. Hangi alanda olursa olsun bu unsurlar ortaya çıkartılacak ve bu terör örgütü tüm unsurlarıyla dağıtılana kadar devletimiz teyakkuz halinde olacaktır. Hiçbir şekilde gevşeme söz konusu olmamalıdır" diye konuştu.

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in açıklamalarına da tepki gösteren Çelik, "İsrail Adalet Bakanının boyu Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez. Filistinli annelerin öldürülmesini meşru bulan, böyle katliam çağrısı yapan birisinin herhangi halkı övmesi o halk için bir iftiradır. Ortadoğu'daki Kürt kardeşlerimizi biz iyi tanıyoruz, hepsiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkisi vardır. Bu kişinin yaklaşımı onların reddedecekleri bir yaklaşımdır. Kendisine PYD'nin, PKK'nın, YPG'nin kardeşliği hayırlı olsun diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yönelik Çelik, şunları söyledi:

"Bu kadar sorumsuz bir Genel Başkan olabilir mi? Netanyahu ile danışıklı dövüş içerisinde sen beni eleştir ben seni eleştireyim böylece seçimleri kazanalım gibi bir oyun içerisinde olunduğunu ifade ediyor. Artık bu açıklamaları yapan kişinin siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmıştır, bu psikolojinin konusudur. Bununla ilgili psikologlardan yorum almakta fayda vardır. Diyor ki: 'Benim Cumhurbaşkanım değilsin.' Hiç kimse de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmaya çok meraklı değil. Kılıçdaroğlu gibi sürekli yanlış bilgi üreten, yalan söyleyen birisinin 'benim cumhurbaşkanım değil' ifadesinin bizim açımızdan bir ciddiyeti yoktur.

Diyor ki: 'Nasıl bir seçimle geldiğini ben gayet iyi biliyorum.' Bu, Türkiye'deki seçimlere, vatandaşın iradesine ve milli iradeye dönük her türlü prensibin reddedilmesi anlamına geliyor. Hiçbir şekilde demokrasiye saygı duymayan, seçimlere saygı duymayan, seçim kaybettikçe artık seçim kaybettikçe bu koltukta niye kalıyorsun sorusuna cevabı olmadığı için bu seferde seçimleri aşağılamaya başlayan bir ruh halinin ürünü olarak önümüze geliyor. Bir siyasal partinin başındaki genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, siyasal olan her alanın dışına çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanımıza hitap ederek 'müsvedde' tabirini kullanıyor. Kendisine aynaya bakmasını öneriyoruz. Aynaya baktığında şunu görecek: 31 Mart seçimleri gerçekleştiğinde o akşam aynaya baktığında göreceği müsveddenin temize çekildiğini de görecek."

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında da bir değerlendirmede bulunan Çelik, "Bu sanatçıların söylediği sözlerin hiçbir şekilde eleştiri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dünyanın her yerinde bu suç kabul edilir. 'Mahzenlerde öldürürler, ayaklarından asarlar' demek eleştiri değildir. Buna eleştiri diyenler bile isteye bir insanlık suçunu örtüyorlar" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA