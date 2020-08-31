AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meis Adası'na askeri sevkiyat yapan Yunanistan'a tepki Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi.

"Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir."

Kaynak: AA