AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz'da tankların arasından kaçanlar, her milli meselede dış odaklara ülkemizi şikayet edenler, yabancı ülkelerin kapısında demokrasi dilenenler, Genel Merkez Gençlik Kollarına cesaretten bahsedemezler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu, Genel Merkez Gençlik Kollarına seslenmiş. 'Ben tabii AK Parti'nin Gençlik Kollarındaki bütün gençleri seviyorum, onlara sevgimi, saygımı da gönderiyorum. Onlara şunu söylemek isterim: Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz, ama Erdoğan benden korkuyor.' demiş. AK Gençlik dün Kılıçdaroğlu'na muhteşem gençlik kolları kongremizle tarihi cevapları vermişti. Ama yine anlamamış. AK Gençlik, Kılıçdaroğlu'nun espri yapma kabiliyetsizliğine not vererek 'Otur, sıfır' diyor. AK Gençlik dünkü muhteşem kongremizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'İnandığın yolda yürü' diyerek cesaretini tüm dünyaya bir kere daha ilan etti. Korkaklara dün gereken cevapları AK Gençler verdi. Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor.' demiş. Cumhurbaşkanımızın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan biriyle televizyon kanalına çıkarak israf edecek vakti yok. Kim neden korkuyor milletimiz ve tüm dünya 15 Temmuz gecesi net şekilde gördü. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçanlar, her milli meselede dış odaklara ülkemizi şikayet edenler, yabancı ülkelerin kapısında demokrasi 'dilenenler', AKGenclikGM'e cesaretten bahsedemezler. Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çevirmiş, her türlü vesayeti bu milletin üzerinden söküp atmış, 15 Temmuz gecesi tanklara karşı yürümüş bir liderdir. Cumhurbaşkanımızın cesaretini, cesaretin sözlük anlamını bile bilmeyenler sorgulayamaz."

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı