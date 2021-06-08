AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürülmesine ilişkin, "Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürülmesine ilişkin, "Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'da aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren ve 4 Müslümanı öldüren kişinin, "İslamofobik saiklerle hareket ettiğinin" açıklandığını hatırlattı.

İslam düşmanı bu saldırıları münferit eylemler olarak görmenin çok yanıltıcı olduğunu belirten Çelik, "Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması, nefret suçlarını teşvik ediyor. Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'da Müslüman aile üyelerinin öldürülmesine ilişkin paylaşım Açıklaması - Haberler
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