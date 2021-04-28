AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanına yönelik sözlerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine, "Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler, sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine, "Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler, sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir." şeklinde tepki gösterdi.

Çelik, Akşener'in, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasıyla ilgili, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, grup toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında, siyasi muhalefet kavramıyla asla bağdaşmayacak şekilde çirkin ifadeler kullanılması siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadesini kullandı.

Bu açıklamalarda, "ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermek değil, Biden üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almak gibi bir kastın açıkça kendisini gösterdiğini" dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Biden'dan daha çok, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ifadeler kullanılmasının maksadı açıktır. Kendi siyasi müttefikleri HDP, doğrudan milletimize soykırım iftirası ile yüzleşmeyi önerirken sustular. Bütün enerjilerini dışarıdan gelen her saldırıyı Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmak için harcıyorlar."

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini nasıl güçlü bir mücadele ile koruduğuna, milletin ve tüm dünyanın şahit olduğunu vurgulayarak, "Her vesileyle Cumhurbaşkanımıza saldıranlar ise bu mücadelenin yıpratılması için çalışıyorlar." görüşünü paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, dış dünyada, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan saldırıların ana sebebinin, Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği destek ile Türkiye'nin yakın bölgesindeki jeopolitik stratejisinde geri adım atmaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Keşke muhalefet adına konuşanlar bu husumet cephesinin parçası olmasaydı. Dolayısıyla dış politikamızın bizi bu noktaya getirdiğini öne süren muhalefet, aslında milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyi, geri adım atmayı teklif etmekte, dış politikada bağımlılığı bir politika olarak benimsiyor gözükmektedir. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tavizsiz ve kararlı olduğu izaha muhtaç değildir. Birileri bu konularda sadece husumet diliyle konuşurken, Cumhurbaşkanımız milletimizin diliyle en kararlı politikalara imza atmaktadır. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan çirkin ifadeler, sadece milletimize iftira atan dış çevrelere destek vermekten ibarettir. Milletimiz nezdinde bir hükmü ve değeri yoktur. Milletimize ve tarihimize yönelik iftiraya 'ama'sız tepki gösteremeyen, sözde milliyetçilik adına milli çıkarlarımızdan vazgeçmemizi salık verenlerin tutumunu, milletimize ve tarihe havale ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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