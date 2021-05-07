AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz."

İsrail'in Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duyması ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğini belirten Çelik, Filistinlilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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