AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşları tehdit etmeye kalkan provokasyonların Türkiye düşmanlığından kaynaklandığını, maşaları çeşitli olsa da arkasında aynı odakların bulunduğunu belirterek, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama Açıklaması
30.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşları tehdit etmeye kalkan provokasyonların Türkiye düşmanlığından kaynaklandığını, maşaları çeşitli olsa da arkasında aynı odakların bulunduğunu belirterek, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz."

Çelik, vatandaşların içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin "Türkiye düşmanlığı" olduğunu tarihten de çok iyi bildiklerini belirterek, "Kullandıkları maşalar değişir, bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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