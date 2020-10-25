AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması

25.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:52
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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