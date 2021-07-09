AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi. TBMM Grubumuz 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladı. Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu. Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden yüce Meclise, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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