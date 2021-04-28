AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'da kamu kuruluşlarının AA'yı hedef almasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) sadece haber yaptığını ve Fransa'ya saldırmadığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansının (AA) sadece haber yaptığını ve Fransa'ya saldırmadığını ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da kamu kuruluşlarının Anadolu Ajansını hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Çelik, paylaşımında, "Sadece haber yapıyor Anadolu Ajansı ve asla Fransa'ya saldırmıyor. Demokrasiyi, evrensel değerleri, ortak ilkeleri savunuyor. Fransız demokrasisi için iyi bir şey bu. Fransız demokrasisine saldıran radikaller için kötü sadece. Fransız demokrasisine saygılıyız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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