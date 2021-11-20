AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı Açıklaması - Haberler
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı Açıklaması

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, paylaşımında, Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın acısıyla girildiğini belirterek, "Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için, terörün hedefi olan çocuklar için, her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz." ifadelerini kulandı.

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AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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