AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Diyarbakır'daki parti binasına saldırıya kınama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Hani ilçesi AK Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Hani ilçesi AK Parti binasına yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır Teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani İlçe Teşkilatı dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı