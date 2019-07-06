AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni bir sistem (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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