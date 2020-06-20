AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye "Libya" eleştirisi Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Sözcüsü, Libya'ya giden Türk heyeti hakkında, 'Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz.' demiş.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Sözcüsü, Libya'ya giden Türk heyeti hakkında, 'Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz.' demiş. Türkiye'nin kapsamlı bir heyetle Libya'ya gitmesini, heyette Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da olmasını, meseleye 'Ankara'nın gözüyle' bakan herkes anlar. 'Başka başkentlerin gözlüğüyle' bakanlar ise anlamazlar." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP Sözcüsü, yine zihniyetlerinin tarih ve siyaset dışı bir yerde durduğunu gösteren bir açıklama yapmış" ifadesini kullanan Çelik, şu görüşlere yer verdi:

"CHP Sözcüsü, Libya'ya giden Türk heyeti hakkında, 'Libya'ya Hazine ve Maliye Bakanı'nın da gitmesinin nedenini çok fazla anlayabilmiş vaziyette değiliz.' demiş. Türkiye'nin kapsamlı bir heyetle Libya'ya gitmesini, heyette Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da olmasını, meseleye 'Ankara'nın gözüyle' bakan herkes anlar. 'Başka başkentlerin gözlüğüyle' bakanlar ise anlamazlar.

Başka başkentlerin gözlüğüyle bakıyorlar. O yüzden CHP yetkilisi çıkıp, 'Hafter makul ve seküler birisi, Serrac ise cihatçı' diyor. Meşru hükümetin başı ve Türkiye'nin dostu Serrac'ı düşman, darbeci Hafter'i dost ilan ediyorlar. Bu argümanın hangi başkentin tezi olduğu çok açık."

Öztrak'ın, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yayınlayacağı kitaba ilişkin ifadelerini de eleştiren Çelik, "Bolton'ın sözlerini esas alarak hükümetimize sorular soruyor. CHP, Bolton'ın, kendisini görevden alan Trump'tan intikam almak için yazdıklarını, hükümetimize soru olarak yöneltiyor. CHP yöneticilerinin sürekli başka başkentlerin tezlerine yaslanarak kendi hükümetlerine karşı tutum almaları bir parti politikası haline geldi. Ekonomi ve dış politika konusunda kendilerine has bir soruları yok, başka gözlüklerle sorulmuş soruları tercüme etmekle meşguller." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Libya'ya giden Türk heyetinin kapsamı meseleye Ankara'nın gözüyle bakanlar ve Libyalı kardeşlerimiz için son derece anlamlı. Hafter'e destek veren başkentler ve CHP yöneticileri için ise anlaşılması güç bir durum. Mesele budur. Türkiye'nin kapsamlı bir heyetle Libya'ya gitmesi, sömürgecilere karşı Libyalı kardeşlerimizden yana kardeşçe bir tutumdur. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın o heyette olması Libyalı kardeşlerimizi memnun etmiş, CHP'yi rahatsız etmiştir.

Çelik, ekonomi ve dış politika başta olmak üzere tüm alanlarda meselelere 'Ankara'nın gözüyle' bakan siyasetlerini pekiştireceklerini, 'başka başkentlerin gözüyle bakarak' Türkiye'ye istikamet çizmeye çalışanlara ise fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA