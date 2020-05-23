AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP sözcülerine tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP sözcülerine tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP sözcülerine tepki Açıklaması
23.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:11

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP sözcülerinin aile değerlerini hedef aldıklarını belirtti.

Aile değerleri üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı yürütmeye çalıştığınız yıkım siyasetine aile değerlerini karıştırmanız siyasi hayatımızda daha önce görülmemiş bir barbarlıktır." değerlendirmesini yaptı.

Türk siyasetinin en yıkıcı günlerinde bile aile üzerinden siyaset yapılmadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmalarda siyasi yaklaşım üretmek yerine, aileye saldırmak gibi ahlak dışı ve barbar bir yaklaşımı da siyasete siz (CHP) soktunuz. Siyasette siyasi akılla varolmaya çalışın. Siyasi barbarlık yapmayın. Siyasi akıl ve siyasi ahlaka dayanan dil herkese lazımdır. Siyasi akıl konusundaki giderek büyüyen cari açığınızı argo ile kapatmaya çalışmayın. CHP sözcülerinin dili dil olmaktan çıktı artık, bir enfeksiyon aracına dönüştü. Hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız aile değerleri konusunda hassastır. Toplumumuzda temel değerler konusundaki hassasiyet partiler üstü bir hassasiyettir."

Vatandaşların aile değerlerine hedef alanlara karşı olduğunu aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Partileri farklı olsa da tüm vatandaşlarımız için aile temel bir değerdir. Aile kavramını siyaset konusu yapmak barbarlıktır. Bu barbarlığa, hangi partiden olursa olsun tüm vatandaşlarımız karşıdır. Siyasi muhalefet demokratik haktır, siyasi barbarlık ahlak dışı bir tutumdur. Muhalefet etmek için siyasi akılla yaklaşım üretin, barbarlıkla aile değerlerine saldırmayın."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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