AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Öztrak'ın açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Öztrak'ın açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Öztrak'ın açıklamasına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece 'uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını' söylüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece 'uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını' söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir, ahlak dışı bir düşmanlıktır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik ettiğini belirten Çelik, "Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir. O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızı ve ailesinin hayatını hedefe almıştı." ifadelerini paylaştı.

Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece 'uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını' söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir, ahlak dışı bir düşmanlıktır. CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini 'itibarsızlaştırma' kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir."

"15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor"

Öztrak'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu çok iyi bildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir, Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır. Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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