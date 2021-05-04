AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten' yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamaları hakkında, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten' yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara Twitter hesabından yanıt verdi. Yassıada zihniyetinin yeniden hortladığını belirten AK Parti'li Çelik, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten' yargılamaktan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar" ifadelerini kaydetti.

'KATLİAMCI NİYETİNİ BİLİYORUZ'Erdoğdu'nun ifadelerini 'seviyesiz' olarak tanımlayan Ömer Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. ve vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor. Bu dil, millet düşmanı bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin gönül divanında yerini almıştır. Yassıada zihniyetinin tehditlerinin milletimiz nezdinde bir karşılığı yoktur. Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz. Bunlara sessiz kalmak millete ihanettir. Cumhurbaşkanımız nice siyasi suikastlere ve Yassıada katillerinin şimdiki varislerinin nice tehdidine rağmen dimdik ayaktadır. Milletine kararlılıkla ve cesaretle hizmet etmeye devam etmektedir. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Erdoğdu'ya tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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