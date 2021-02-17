Son Dakika | AK Parti'li Çelik: PKK diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar bunun utancını yaşayacak
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Son Dakika | AK Parti'li Çelik: PKK diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar bunun utancını yaşayacak

17.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:15
Son Dakika | AK Parti'li Çelik: PKK diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar bunun utancını yaşayacak

Son dakika politika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhurbaşkanını bu şekilde itham etmesinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyon olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanına söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. PKK terör örgütüne söylenmesi gereken sözün Türkiye Cumhurbaşkanına söylenmesi sadece terörün sözcülerinden duyduğumuz karanlık bir yaklaşımdır. Demokrasilerde muhalefet en tabii haktır. Ama Türkiye Cumhurbaşkanını bu şekilde hedef alan bu söz muhalefet değildir. Teröre karşı söylenmesi gereken sözün, Türkiye Cumhurbaşkanına söylenmesi, terörün siyasi propagandasından başka birşey değildir. Cumhurbaşkanımız teröre karşı dünyadaki en kararlı mücadeleye liderlik ediyor. Terörü suçlaması gerekenlerin Cumhurbaşkanımızı suçlaması, terör örgütüyle aynı dili kullanmaktır. Cumhurbaşkanımız milletimiz ve devletimiz adına bu mücadeleye liderlik etmeye devam ediyor. PKK terör örgütünün diliyle Cumhurbaşkanımızı suçlayanlar millet ve tarih önünde bunun utancını taşıyacaklardır. Cumhurbaşkanımız ise kim ne derse desin milletimiz ve devletimiz için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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