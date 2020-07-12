AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ayasofya" değerlendirmesi Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ayasofya" değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten
12.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:56

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın ibadete açılması kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bu topraklarda yaşadığı, bu milletin özlemlerine şahit olduğu halde, Ayasofya açıldığı için yabancı devletlerin ne kötülükler planlayacağını sayıp dökmekle uğraşanlar gerçekten ağır bir kimlik krizi yaşıyor. Milletimiz sevindiği için sevinebilseler keşke. Üstelik Türkiye dünya mirasını korumada ve başka dinlerin ibadet mekanlarına saygı göstermede en alnı açık ülke olduğu halde bunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, dünyada hem evrensel mirası temsil eden hem de ibadete açık çok sayıda mekanın bulunduğunu hatırlattı.

Ayasofya'ya her dinden insanın ziyaret maksadıyla erişiminin de her zaman mümkün olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır. Milletimizin özlemi yerine gelmiştir. Devletimiz egemenlik hakkına uygun hukuken doğru bir kararla bunu gerçekleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın mesajları açıktır. Bu karardan hoşlanmayan devletler olabilir. Bizi ilgilendiren kendi milletimizin ne dediği, ne istediğidir. Bu karardan hoşlanmayan devletlerin kültürel ve hukuki gerekçelerinin temeli yoktur. Yaklaşımları siyasidir."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Danıştayın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına müspet bir adım olarak görüyoruz. Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar merci başkaları değil, Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer" diyerek son noktayı koyduğunu belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin özlemi buydu. Bu gerçekleşmiştir. Başka devletlerin kültürel ırkçılığına destek veren argümanların bu topraklarda yaşayanlardan çıkması yakışmıyor. Tabii ki farklı görüşler olabilir. Ama devletimizin egemenlik hakkını kullanmasına, başka devletlerin argümanları üzerinden eleştiri getirmek tam kimlik bunalımıdır.

Üstelik sesi en çok çıkanlar başkentinde cami olmayan ya da faşistlerin camilere saldırmasına göz yuman devletlerdir. Bunlarla aynı argümanlarla konuya yaklaşmak yakışıksız bir tavırdır. Eleştiri başka şeydir, devletimizin yegane sahibi olan milletimizin egemenlik hakkının neticesi olan bir karara başka devletlerin tavırlarıyla yaklaşmak başka şeydir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizin özlemlerini gideren kararı tekrar hayırlı olsun. Ayasofya Camii mübarek olsun. Milletimiz varolsun. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: AA

Manşet

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