AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Arakan Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 18 ay süren araştırmasını tamamladı. Raporun özeti, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu" açıklamasında bulundu.

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun 18 aylık çalışmasını tamamlayarak rapor hazırladığını ve rapora göre Myanmar ordusunu Arakanlı Müslümanlara soykırım uyguladığını ortaya koyduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, twetter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor. Uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendiriyor. BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 18 ay süren araştırmasını tamamladı. Raporun özeti, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu. Raporda Myanmar ordu yetkilileri hakkında Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle soruşturma başlatılması isteniyor. Rapor net bir biçimde askeri yetkililer tarafından asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını tespit ediyor. Bölgede Arakanlı Müslümanlara dönük soykırımın dünyadaki diğer soykırımlarla doğallığı, ciddiyeti ve kapsamı bakımından benzerlikler gösterdiği, raporda delilleri ile ortaya koyuluyor. Her şey açık ve net. Myanmar ordu yetkililerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği ve suçun işlenmeye devam ettiği tespit edilmiş durumda. Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev, suçu tespit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız. Bu soykırım suçu 1 yıldır işleniyor. ve 1 yıldır durduracak bir şey yapılmadı. Bu suçun acilen durdurulması için atılacak adımları duymak istiyor herkes." - ANKARA