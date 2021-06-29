AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Evlatlarımız güven altındadır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davayı yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay