AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki
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Ali Erbaş, AK Parti, Politika, Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir.

27.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:57
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında, Ankara Barosu'nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştiren açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, insanların inandıkları değer sistemine göre konuşmasının en doğal hakları olduğunu ifade ederek, "Anormal olan bunun tersini talep etmektir. Ankara Barosu'ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, Ali Erbaş'ı en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir. Ali Erbaş hocamıza 'sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs' diye hitap ederek güya değerlerin zamana bağlı olarak kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa her şey olur; ama hukukçu olmaz. Zamanın geçmesine bağlı olarak insan haklarının ve hukukun itibarsız olacağını düşünen bir kafa bu" ifadelerini kullandı.

'AYDINLANMADAN NASİBİNİ ALMAMIŞLAR'?Çelik, asıl meselenin bu baronun geçmişin ve bugünün hukuk prensipleriyle ve demokratik değerlerle ne kadar uyuştuğu olduğuna dikkat çekerek, "Her türlü vesayeti, hukuku ve demokratik değerleri ayaklar altına alırcasına destekleyen bir yapıdır bu. Ankara Barosu adına bu açıklamayı kaleme alanlar, baro mensubu hukuk insanlarını ve hukuk değerlerini aşağılamaktadır. Bir baronun sahip olması gereken değerlerle konuşmayanlar, başkalarına nasıl konuşacaklarını dayatmaktadırlar. Sayın Ali Erbaş'tan bahsederken 'anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan 8-9 nesil önceki büyükleriyle aynı' düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanmadan nasibini almamış sözde bir 'aydınlanmış despotizm' adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu" açıklamasını yaptı.'HERKESİN KONUŞMA HÜRRİYETİ ESASTIR'Ömer Çelik, dini değerleri savunanların en azılı Stalinist yöntemlerle suçlayanların Türkiye'ye çektirdiği acıların bilindiğine vurgu yaparak, "Bundan hiç ders almayan bir hukuk kurumu olamaz. Olsa olsa aynı faşizmi savunma konusunda kararlı bir zihniyettir karşımızdaki. Türkiye'de herkesin kendi değer sistemi içinde konuşma hürriyeti esastır. Sorun İslami değerleri savunan Ali Erbaş hocamızın açıklamaları değil, demokratik değerlere göre buna saygı duyması gereken Ankara Barosu'nun bir kere daha militan bir baskıcılığa soyunmasıdır. Ankara Barosu'nun Türkiye'deki faşist darbe zihniyetlerinin fotokopisi olan açıklamasında, Sayın Ali Erbaş hocamız hakkında 'halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi' gibisinden ahlaksız bir ifade daha geçmektedir. 'Cadı avı'na çıkmış olanın Ankara Barosu olduğu açıktır" ifadesini kullandı.'ŞİDDETLE KINIYORUZ'Ali Erbaş ve arkadaşlarının tüm insanlık ve özellikle kadınlar için hikmetli ve hukuka dayanan bir dünya dışında bir söylem üretmediğini söyleyen Çelik, "İslam'ın değerlerini savunurken nefret suçlarıyla mücadele ediyorlar. Ankara Barosu'nun bu açıklamasını nefret suçunun ve ülkemize acılar yaşatmış faşist zihniyetin en net örneği olarak kaydediyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Hukukçularımızı ve tüm demokratları kimin neyi konuşacağına dair saldırgan açıklamalarda bulunan Ankara Barosu'nu kınamaya davet ediyoruz" dedi. 

 


Kaynak: DHA

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