AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklama

20.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen saldırıları, "Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşeti" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN IRKÇI GRUPLARI AVRUPA'NIN DEAŞ'I OLARAK NİTELENDİREN ÇELİK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ıdır. Geçmişte anti-semitizm ile Avrupa'ya yaşattıkları korkunç acıları şimdi İslam düşmanlığı ile yeniden hedefliyorlar. İnsanlık düşmanı bu şebekeler, politik söylemler ve medya dili ile cesaretlendiriliyor. Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ'tan farkı yoktur."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA